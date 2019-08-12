Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Formunuzu korumanın 6 yolu

Formunuzu korumanın 6 yolu

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Formunuzu korumanın 6 yolu

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, ailelerin bir araya geldiği, geniş sofraların kurulduğu ve ziyaretlerin yapıldığı bayram günlerinde birbirinden lezzetli ev yemekleri ve tatlı ikramlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Etin yanında hem sağlık hem de formda kalabilmek için mutlaka salata tüketilmesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, bayramdan kilo almadan çıkabilmek için dikkat edilmesi gereken 6 kuralı anlattı:

Hareket edin.
Güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlayın.
Ara öğün yapın.
Su içmeye özen gösterin.
Salatayı ihmal etmeyin.
Eti günde 1 kez tüketin.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Formunuzu korumanın 6 yolu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN