Formunuzu korumanın 6 yolu

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, ailelerin bir araya geldiği, geniş sofraların kurulduğu ve ziyaretlerin yapıldığı bayram günlerinde birbirinden lezzetli ev yemekleri ve tatlı ikramlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Etin yanında hem sağlık hem de formda kalabilmek için mutlaka salata tüketilmesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, bayramdan kilo almadan çıkabilmek için dikkat edilmesi gereken 6 kuralı anlattı:

Hareket edin.

Güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlayın.

Ara öğün yapın.

Su içmeye özen gösterin.

Salatayı ihmal etmeyin.

Eti günde 1 kez tüketin.