Gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, olimpiyat şampiyonu eski milli tekvandocu Tazegül'ün teknik direktör olması ve hedeflerine ilişkin konuştu. Gelecek vadeden sporcular arasında yer alan 18 yaşındaki milli tekvandocu, "Örnek aldığımız Servet hocamızın Erkek Milli Takımı'nın başına gelmesi bizler için çok büyük şans. Tecrübelerini aktarması bizim için çok büyük artı. Servet hocamızla çalışmak hem keyifli hem zor. Stili gereği çok yorucu bir antrenmanı var ama üstesinden gelmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM

Milli takım ile Ankara'daki Tükiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampta bulunan Emre, Ümitler Avrupa Şampiyonası ve Japonya Grand Prix'sine katılacağını dile getirdi. Genç tekvandocu, Polonya'nın başkenti Varşova'da geçen yıl yapılan Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya aldığına işaret ederek, "Bunu tekrarlamak istiyorum. Üst üste ikinci kez şampiyon olmayı amaçlıyorum. Ardından da Japonya Grand Prix'si var. Orada da başarımı devam ettirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

KITA ELEMELERINDEN GITMEYE ÇALIŞACAK

Emre Kutalmış Ateşli, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek istediğinin altını çizdi. "İlk hedefim olimpiyatlara katılmak." diyen Emre, "Dünya sıralamasından kota alamadım. Olimpiyatlara kıta elemesinden katılmak için mücadele edeceğim. Olimpiyatlara katılırsam tabii ki tek hedefim altın madalya" ifadelerini kullandı.

"TOHM, SPORCULAR IÇIN BÜYÜK BIR IMKAN"

Ankara'daki TOHM (Tükiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi) hakkında değerlendirmede bulunan milli sporcu, sözlerini şöyle tamamladı: "Daha önce İzmir'deki TOHM'da antrenmanlarımı devam ettiriyordum. Şu an milli takımla Ankara TOHM'da çalışıyoruz. Burası gayet güzel bir tesis. Sporcular için çok büyük bir imkan. Buradan memnunuz. TOHM sporcular için büyük bir imkan. Her şey ayaklarımızın altında. Doktorumuz, fizyoterapistimiz. Salonlarımız güzel. Her şey harika.."