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İki otomobilin çarptığı yaya öldü

Giriş Tarihi: 12.8.2019
İki otomobilin çarptığı yaya öldü
Altındağ Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halinde olan Tuncay K. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sait Deveci'ye orta şeritte çarptı. Çarpmanın etkisiyle sol şeride savrulan Deveci'ye sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen araç da çarptı. Arkadan gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ise kazaya karışan diğer araçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi geldi. Sağlık ekipleri, Deveci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, hafif yaralanan Senem Erdem ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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