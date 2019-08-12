Patlamamış tank mühimmatı bulundu

Yenımahalle'de
boş arazide bulunan tank
mühimmatı, polisin incelemesi
ardından imha edilmek
üzere götürüldü.
Gazi Mahallesi'nde
bulunan ANFA
Koordinasyon Merkezi
arazisinde çalışan peyzaj
işçileri, yürüttükleri
arazi ıslahı çalışması sırasında
ucu toprağa gömülü
halde 35-40 santimetre
uzunluğunda, yaklaşık 30
milimetre çapında metal
cisim buldu. Cismin şeklinden
şüphelenen işçiler,
polise haber verdi. Bölgeye
Yenimahalle İlçe Emniyet
Müdürlüğü, bomba imha
uzmanları ve olay yeri
inceleme ekipleri sevk
edildi. Yapılan ilk incelemede
metal cismin patlamamış
tank mermisi olabileceği
değerlendirildi.