Statlar yeni sezona hazır

En düşük kapasite İzmir'deki 9 bin 138 kişilik Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda bulunuyor

TÜRK futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Süper Lig'de 62. sezonun başlamasına sayılı günler kalırken, müsabakaların oynanacağı statlar da hazır durumda. Trabzonspor'un "Dozer" lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği sezon, cuma günü Yukatel Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

İSTANBUL'DAN 5 KULÜP VAR

Süper Lig'de mücadele eden 18 takım, maçlarını 17 statta oynayacak. Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nün maçlarına Eryaman Stadı ev sahipliği yapacak. Yeni sezonda lig müsabakaları 12 ildeki statlarda gerçekleştirilecek. Süper Lig'de İstanbul'dan 5, Antalya ile Ankara'dan ikişer, Konya, Malatya, İzmir, Rize, Kayseri, Sivas, Denizli, Gaziantep ve Trabzon'dan da birer takım mücadele edecek. Süper Lig'de en fazla seyirci kapasitesine sahip statların başında, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı geliyor. Sarı-kırmızılı ekibe ev sahipliği yapan Türk Telekom Stadı'nın kapasitesi 52 bin 223 kişi. Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı da 47 bin 834 koltukla en yüksek kapasiteye sahip ikinci saha konumunda. Yeni sezonda maç yapılacak yerler içinde en az koltuk kapasitesine, İzmir'deki Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı sahip.

EN DÜŞÜK KAPASİTE GÖZTEPE'DE

Süper Lig'de Göztepe'nin iç saha maçlarını yapacağı Bornova Stadı'nın 9 bin 138 kişilik kapasitesi bulunuyor. Aytemiz Alanyaspor'un karşılaşmalara çıkacağı Bahçeşehir Okulları Stadı ise 10 bin 128 koltukla en az kapasiteye sahip ikinci saha konumunda.