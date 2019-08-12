Yakacık’ta vatandaşlara dört dörtlük hızmet

Vatandaşların huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da ekiplerini seferber eden Yenimahalle Belediyesi, Başkentlilere Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda dört dörtlük hizmet verdi. Yenimahalle Belediyesi'nin hizmete sunduğu Ankara'nın en modern ve en büyük kurban satış ve kesim alanı olan Yakacık, Kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlarla doldu taştı. Bayram namazı ile güne başlayan vatandaşlar, kılınan bayram namazının ardından kurbanlarını kesti.

5 DAKİKADA HİJYENİK KESİM

Alanda bulunan otomatik kesimhanede kurbanlıklar 5 dakika içerisinde kesilerek, 4 parça halinde vatandaşlara teslim edildi. Bayram boyunca yaklaşık 2200 büyükbaş, 4000 küçükbaş olmak üzere toplam 6200 kurbanlığın kesileceği alanda, kaliteli hizmet anlayışıyla hizmet veren belediye, ekipleriyle alanda dört döndü.

ACEMİ KASAPLARA ANINDA MÜDAHALE

Kesilen kurbanlık etlerini hijyenik şartlarda parçalayarak kurban sahiplerine teslim eden belediye ekipleri, kesim öncesi sadece hayvanları değil, kasapları da sağlık muayenesinden geçiriyor. Kasapların herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyıp