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ilde 2 bin 500 üyesiyle 50 farlı sektörde faaliyet gösteren İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu (İÇGİAF), bölgesinin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarına önemli katkılarda bulunuyor. Bölge illerinin kalkınması ve illerin gelişmişlik düzeyinin artması için çaba sarf eden İÇGİAF Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Semiz, "Bölgemizdeki iş dünyasının potansiyelini artırarak, Anadolu'nun içindeki gücü ortaya çıkardık. Derneğimiz, 20 milyon dolarlık işlem hacmiyle Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katma değer sağlıyor" dedi. Üyeler arası bağları güçlendirerek, dernek çatısı altındaki üyelerin iş birlikteliklerini artırıcı çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Semiz, üyelerin ulusal ve uluslararası pazarlara da açılmasına olanak sağladıklarını dile getirdi. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak ticaret şartlarının değiştiğine dikkat çeken Semiz, sanayi ve üretimde her zaman önemli bir bölge olan İç Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren iş insanlarının yeniçağa adapte olduklarını kaydetti. Semiz, bölgenin ticaret hacminin giderek arttığını belirtti.