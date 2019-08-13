Ev kadınları hem üretiyor hem çalışmaya teşvik ediyor

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da?ev kadınlarının kurduğu kooperatif, 15 yıldır ev eksenli çalışan kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmaları için faaliyetler yürütüyor. Dikiş, eğitim-üretim ve gümüşçülük alanında atölyeleri bulunan kooperatifin yönetimindeki kadınların, il il gezerek yürüttüğü faaliyetler sonucunda farklı illerde örgütlenen çalışan kadınlar, 25 kooperatif ve dernek kurdu. Başkent'te 2004 yılında Mensure Işık başkanlığında kurulan Zeytindalı Kadın Kooperatifi, ev eksenli çalışan kadınların örgütlenmelerini sağlayarak, ekonomik hayata katılmaları için çalışıyor. Kooperatif yönetimindeki kadınlar, il il gezerek kadınları bu tür kooperatifler kurarak çalışma hayatına katılmaları konusunda ikna ediyor. Yönetimdeki 7 kadının çalışmaları sonucunda farkli illerde 15 yılda ev eksenli çalışanlar kadınlar örgütlenip, bir araya gelerek 25 kooperatif ve dernek kurdu.