Keçiören’de pazarlara huzur geldi

BUGÜN NELER OLDU

, pazarlara, parklara, sokaklara huzur gelecek" diyerek göreve başlayan ve mesaisinin büyük bölümünü halkın arasında geçiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, pazarlarda pahalı ve çürük mal satışının yapılmaması ve vatandaşa kaba davranılmaması için pazar denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Sabah erken saatlerde başladığı mesaisini gecenin geç saatlerine kadar mahalle ve sokaklarda vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etmekle geçiren Altınok, Keçiören'in yeniden cazibe merkezi olacağının altını da özenle çiziyor. Kibir kuleleri yerine gönül kuleleri inşa etmenin önemli olduğu her fırsatta dile getiren Başkan Altınok, "Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz yaptığımız ilk iş de pazarları ziyaret etmek oldu. Keçiören'de; caddelere, pazarlara, parklara ve sokaklara huzur getireceğimizi, Keçiörenlilere bu hususta müsterih olmaları gerektiğini ifade etmiştik. Çünkü oturmuş sisteme ve üst düzey standarda sahip olan Keçiörenliler bu standartlarını kaybettiklerini görünce, huzuru tekrar aramak durumunda kaldı. Keçiörenli hemşehrilerimize neyi söz verdiysek hepsi yerine gelecek" dedi.