Kurban kesim alanına tam not

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı, Kurban Bayramı'nda vatandaşlardan tam not aldı. Bayramın ilk gününde dolup taşan Kurban Satış ve Kesim Alanı, eksiksiz ve kesintisiz hizmetiyle vatandaşların yüzünü güldürdü. Sabahın ilk saatlerinde kurban alanına ilk olarak kasaplar ve görevli personeller geldi. Bölgede oluşturulan alanda kılınan bayram namazının ardından kurbanlıklar alınan sıra numarasına göre arka arkaya dizildi. Sırası gelen kurbanlık, görevliler eşliğinde içeri alındı ve profesyonel kasaplar tarafından dualar eşliğinde kesildi. Kurbanını modern kesimhanede kestirmek için Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'na gelen vatandaşlar, ibadetlerini rahat ve temiz bir ortamda yapmanın mutluluğunu yaşadı. Öte yandan, belediye tarafından vatandaşlara gün boyunca çay ikramı yapıldı. Sabah kahvaltısında poğaça ikramının da yapıldığı alanda Altındağlılara tuz ve poşet desteği de sağlandı.