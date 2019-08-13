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kültürel değerlere sahip çıkıyor

Giriş Tarihi: 13.8.2019
OGM kültürel değerlere sahip çıkıyor
ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM) Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY), sadece ev kadınlarına verdiği mikrokredilerle orman köylüsünün sosyo-ekonomik seviyesinin yükselmesine katkıda bulunuyor. Orman köylülerine sağlanan desteklere ilişkin Orman Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ORKÖY, ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla orman köylüsünü sosyo-ekonomik projelerle destekleyerek yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve gelir seviyesini artırmayı amaçlıyor. Sosyal projelerle orman köylüsünün yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, odun tüketiminin azaltılması, buna bağlı olarak da ormana baskının azaltılması hedefleniyor.
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OGM kültürel değerlere sahip çıkıyor
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