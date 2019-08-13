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Şehıt aılelerıne bayram zıyaretı

Ankara Valisi , Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kurban Bayramı nedeniyle ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti

Giriş Tarihi: 13.8.2019
Şehıt aılelerıne bayram zıyaretı
Vasip Şahin ve beraberindekiler, ilçede yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, üç evladını kaybeden Muzaffer Gülşen'e, 15 Temmuz şehidi İbrahim Ateş'in ailesine ve İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşen Polis Memuru Zekeriya Yurdakul'un evine ziyarette bulundu. Vali Şahin, şehitlerin, milletin kalbinde her zaman müstesna bir yeri olduğunu ifade ederek, "Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerimizin her daim yanında olmak, bizlerin vefa borcudur" dedi. Vasip Şahin ve beraberindekiler, daha sonra Kızılcahamam Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek sohbet etti. Vali Şahin ile eşi Şeyma Şahin, yaşlılara karanfil verdi.
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Şehıt aılelerıne bayram zıyaretı
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