Başkan Acar çarşı esnafı ile bayramlaştı

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KIZILCAHAMAM Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kurban Bayramı sebebi ile Kızılcahamam Kasaplar çarşısı esnafını ziyaret ederek esnaf ve alışveriş yapan vatandaşların bayramını kutladı. Bayramlaşma ziyaretine Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, hem çarşı esnafı, hem de bayram alışverişi için çarşıyı gezen vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun da katıldığı ziyarette esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Acar, Kurban Bayramı'nın tüm dünyaya birlik, beraberlik, barış, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesi dileğinde bulundu. Çarşı ziyareti sırasında Başkan Acar'a hem esnaf hem de vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.