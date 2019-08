Huzurevinde bayram coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

Bayramlarda ve özel günlerde güngörmüş büyüklerin unutulmaması gerektiğinin altını her fırsatta özenle çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, huzurevindeki törenine katılarak, güngörmüş büyükleriyle bayramlaştı. Huzurevinde düzenlenen ve TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Selma Geçer'in okuduğu türkülerle coşkulu geçen bayram programına Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan da katıldı.Güngörmüş büyüklerin ellerini öperek çeşitli hediyeler veren Başkan Turgut Altınok, "Bu güzel günde sizlerle olmak bizleri mutlu ediyor" diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi: "Bayram birlik, beraberlik, sevgi, dayanışma, yardımlaşma ve küslüklerin son bulmasıdır. Ama aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması, kimsesizlerin sevindirilmesi, boynu bükük insanlarımızın boyunlarının büküklüğünün giderilmesidir. Burası bizim sevap merkez bankamız, burada gönül mü alınıyor, gönül mü yıkılıyor, buna dikkat etmeliyiz. Çünkü bizim için en büyük zenginlik sizlerin duası, rızası, gönülleridir. Her gününüz bayram tadında geçsin, Rabim hepinize uzun ömürler versin." Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanı Gülgen Dural'ın da huzurevinde çok emekleri olduğunu vurgulayan Başkan Altınok, "Gülgen ablamız, buraya çok emek verdi, sevgisini verdi, alın teri döktü" ifadelerini kullandı.Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da 80'e yakın yaşlının kaldığı Huzurevinde bayramı kutlamaktan memnun olduğunu belirterek, "Her yaşın kendine göre lezzeti, tadı, duygusu var, her yaş ayrı bir güzel, hepinize uzun ve mutlu bir ömür diliyorum" dedi. TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Selma Geçer'in türküler söylediği programda Başkan Altınok da huzurevi sakinleri ile birlikte halay çekip, misket oynadı. Altınok, Selma Geçer'i Keçiören sakini olarak tanımlayıp programa katkılarından ötürü Kaymakam Uğur Bulut ile birlikte çiçek takdim ederken, "Gönül pasımızı sildi, bayramın güzelliğini bizlere yaşattı, gönüller aldı, kendisine bu güzel programa katılımlarından ötürü ve güzel yüreği için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.