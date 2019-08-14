Kırıkkale’de zincirleme kaza: 1 yaralı

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KIRIKKALE'DE, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, , Ankara-Kırıkkale yolunda meydana geldi. Kırıkkale yönüne giden Ali Özcan yönetimindeki otomobil, arıza yapınca yol kenarında duran Sami Buğra Plevne yönetimindeki otomobile çarptı. Bu sırada aynı yöne giden Edanur Kılıç yönetimindeki otomobil de Ali Özcan'ın otomobiline çarpıp, takla attı. Emniyet kemerinin takılı olması nedeniyle Edanur Kılıç, hafif yaralandı. Edanur Kılıç, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.