Mogan’a bayram akını

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BAYRAMDA tatile gidemeyen vatandaşlar ilk gün kurbanını kesti, ikinci gün mangala koştu. Kurban Bayramı tatili sebebi ile başkentliler aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmek için Mogan Gölü piknik alanlarını doldurdu. Sabahın erken saatlerinde gelen aileler önce kahvaltı yaptılar daha sonra mangal yaktılar. Kurban bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Mogan Park'a giderek piknik alanlarını doldurdu. Tatil bitmeden göl kenarında mangallarını yakarak piknik keyfi yaptı hem de parkta çocuklarını eğlendirdi. Piknik alanları açık havada bayramı karşılamak isteyenlerle adeta dolup taştı.Eşi ve çocuklarıyla bayramı piknikte geçiren Ramazan Güçlü, "Her bayram geliyoruz" dedi. Yeğenleri ve kardeşiyle birlikte Mogan Gölü'ne piknik yapmaya gelen Mehtap Çeliköz, "Bayramı beraber geçiriyoruz" diye konuştu. Mert Dalgıç ise pikniğe bir yıl önce aldığı iguanasıyla geldi. Her bayram farklı yerlerde piknik yapan Yıldırım Ailesi, bu bayramda Mogan'ın yolunu tutanlardan. Soysal ailesi de kurban kestikten sonra Mogan'a koştu. Kabak ailesi üyeleri de yorgunluk atmak için pikniği tercih etti.Kurban Bayramı süresince piknik yapmak ve mangal yakmak isteyen başkentli piknikçilerin tercih ettiği adres Yenimahalle Belediyesi Yakacık Mesire Alanı oldu. Bayram tatilini fırsat bilen binlerce Ankara sakini, tatil süresi boyunca temiz havanın keyfini çıkarmak ve aileleri ile birlikte huzurlu bir bayram geçirmek için Yakacık Mesire Alanına akın etti.