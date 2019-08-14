Ofisini ‘anne adayı’ kedilere tahsis etti

BUGÜN NELER OLDU

Hayvansever Osman Kaplan, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ahşap atölyesinin kapılarını, doğum sürecini güvenli şekilde tamamlamaları için gebe kedilere açtı. Kaplan, atölyesindeki ofisi, hayvanlara özel minder, yatak ve yavru kedilerin oynayabileceği oyuncaklarla donattı. Hayata, ofisinde "merhaba" diyen yavru kedilerle yaşadığı eğlenceli anları sosyal medya hesabından da paylaşan Kaplan, takipçilerinden olumlu geri dönüşler alıyor. Ofisine aldığı sokak hayvanlarının beslenmeleri ile yakından ilgilenen Kaplan, yaralı kedi yavrularının ihtiyaçlarını da karşılıyor. Hayvanlarla duygusal bir bağ kuran Kaplan, atölyesinde daha önce çalışma ofisi olarak kullandığı bölümü artık kedilere tahsis ettiğini ve onlara uygun hale getirdiğini belirtti. Kaplan, ofisinde doğan ve iki aylık olana kadar baktığı yavru kedileri daha sonra sahiplendirdiğini ve annelerini de kısırlaştırdığını söyledi. Ahşap ustalığı yaptığını belirten Kaplan, sokak hayvanlarına iki yıldır atölyesindeki ofiste baktığını anlattı. Daha önce de evinde birçok hayvanın bakımını üstlendiğini belirten Kaplan, hayvan sevgisini şöyle anlattı: "Sokak hayvanlarını korurdum. Sokakta çok fazla hamile kedi ve köpek var. Onlar bir sokakta ya da ağacın altında doğum yapıyor ve de bütün yavrular ölüyor. Buna engel olmak için de onları ofisime aldım ve burayı doğumhane yaptım. Anne kedilerin hamilelik durumu devam ederken kontrolü, emzirmeleri bitince aşılarının yapılması, kısırlaştırmaları ve ani hastalanma durumlarında da veterinere götürüyorum." Her sabah uyandığında ilk iş olarak sokak hayvanlarını beslediğini söyleyen Kaplan, bu canlıların hayatlarını daha rahat bir şekilde sürdürebilmeleri için atölyesinde çeşitli eşya ve aksesuar yapıp sattığını ifade etti.