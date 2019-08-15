Bayramda yaşlı ve engelliler unutulmadı

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KahramankazanBelediyesi, Kurban Bayramı'nda da yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşları unutmadı. Evleri temizlenerek, berber ve kuaför hizmeti verilen yaşlı ve engelli vatandaşlar bayramı daha mutlu karşıladı. Kahramankazan Belediyesi, evlerini sürekli olarak temizlediği yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşları, Kurban Bayramı'nda da yalnız bırakmadı. İlçede yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşları ziyaret eden belediye ekipleri, vatandaşların evlerini tepeden tırnağa temizleyerek, hijyenik ve ferah bir ortamda bayramı karşılamalarını sağladı. Temizliğin yanı sıra ihtiyacı olan evlere boya badana hizmeti de verildi. Ekipler ayrıca temizlik hizmetlerinin yanı sıra berber ve kuaför hizmeti de sundu. Böylece evlerinden çıkamayacak durumda olan yaşlı ve engelli vatandaşlar, evlerinde saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak bakımı ile kişisel bakım hizmeti de almış oldu.