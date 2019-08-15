Dislektik gencin şef olma hayali

Yarkın Şarda ve hayata tutunmasını sağlayan annesi doktor Selma Şarda, disleksiyle mücadeleyi ve üniversite sınavına hazırlık sürecini anlattı. Annesinin evde denediği tedavi yönteminin çok işe yaradığını belirten Şarda, İngilizceyi iyi, Almanca ve Rusçayı orta seviyede bildiğini söyledi. Şarda, Özel TÜRSAB Ankara Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Yiyecek İçecek Bölümü'nde eğitim aldığını anlatarak, üniversite sınavına hazırlanırken de gastronomi bölümünü okumayı düşündüğünü belirtti. Eğitim şartlarını gözden geçirdiğinde iki yıllık aşçılık bölümünün kendisine daha uygun olduğunu anladığını belirten Şarda, Türkçe sorularına hazırlanırken yaşadığı zorluklar nedeniyle ders aldığı ve kendisine özel bir program uygulayan Türkçe öğretmeniyle başarıya uzandığını kaydetti. Yarkın bu süreci şöyle anlattı: "Paragraflar uzun olunca ilk başta okumaya üşeniyordum. Başını okuyordum sonunda unutuyordum. Tuhaf bir şey çıkıyordu ortaya ama sonra Yılmaz Hoca geldi, her şeyi düzeltti. En çok sevdiğim mutfak İtalyan mutfağı, makarna ve et yemeğini yapmayı çok seviyorum. Dünyaca ünlü bir şef olma yoluna artık girdim."

DİSLEKSİ, YARKIN VE BEN

Yarkın Şarda'nın annesi Dr. Selma Şarda ise oğluna 11 yaşında disleksi teşhisi konulduğundan beri kendisini öğrenme güçlüğüyle mücadeleye adayan bir tıp doktoru olduğunu belirtti. Oğluna bireysel eğitim programı kapsamında okuma, yazma, okuduğunu anlama ve duyusal disfonksiyon gibi eğitimler verildiğini aktaran Şarda, eğitim ortamını kendisinin kurguladığını ancak başarının artmasında oğlunun çok istekli hareket etmesinin etkili olduğunu vurguladı. Şarda, üniversite sınavına hazırlık döneminde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını anlatarak, "Türkiye'de dislektik çocuklar için çok fazla imkan yok. Çocukların üniversiteye hazırlanırken gittikleri özel öğretim kursları vardı. Oralara baktık ama dislektik bir çocuk için uygun eğitim şartları yoktu. Yine her zamanki gibi disleksi, Yarkın ve ben baş başa kalmıştık" ifadelerini kullandı.



EĞİTİMLERE TÜRKÇE AĞIRLIKLI BAŞLADIK

ÜNIVERSITE sınavına evde çalışmaya lise eğitiminin son 2 yılında başladıklarını anlatan Şarda, "Ağırlıklı olarak Türkçe ile başladık. Yine paragraf soruları çok uzun sorular oluyor. Dislektik çocuklar için bütün bir paragrafı okumak, anlamak ve yorumlayıp onun cevabına ulaşmak çok zor. Dolayısıyla biz Türkçe ağırlıklı başladık" değerlendirmesinde bulundu.