Gözde: Ankara halkı inanılmaz

Takımımızın pasör çaprazlarından Gözde Yılmaz, 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da ev sahipliği yapacağı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na dair soruları yanıtladı. "Sadece Avrupa Şampiyonası'nda değil, milli formayı giymek her zaman çok büyük bir onur bizim için" diyen Gözde, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok gurur duyuyorum bu takımın bir parçası olduğum için. Ankara seyircisinin önünde, Ankara'da kürsüye çıkmak istiyoruz. O yüzden çok heyecanlıyız. Ankara seyircisinden inanılmaz bir destek gördük. Yine aynı desteği bekliyoruz Ankara halkından. Umarım maçlara gelip bizi desteklerler."

DERECE İSTİYORUZ

"Tabi Avrupa'da senelerdir çok iyi takımlar var. Çok iyi dereceler elde etmiş. Sırbistan, İtalya, bunlar kendi ekollerini yaratmış iyi takımlar. Ama biz de bunların arasına girip çok iyi dereceler elde etmeyi düşünüyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz." SIRTIMIZDA TAŞIYORUZ

"Milli takım, kulüp takımlarından her zaman daha farklı. Gönlümüzü, tüm emeğimiz koyarak bu formayı, bu bayrağı taşıyoruz sırtımızda. O yüzden herkesi beraber savaşmaya davet ediyorum."