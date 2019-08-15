Kahramankazan’ın termal suyu Avrupa gündeminde

KAHRAMANKAZAN Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucu Soğulcak Mahallesi'nde yeryüzüne çıkarılan ve dünyadaki en kaliteli jeotermal kaynaklar arasında gösterilen termal suya, bir Alman firması talip oldu. Alanında dünya devi konumunda olan Alman firması, içilebilme özelliği de olan termal suyu şişeleyerek Avrupa pazarına sürmek için kolları sıvadı. Alman firması yetkilileri bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Kahramankazan'ı ziyaret etti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'la bir araya gelen firma yetkilileri, termal suyun çıktığı Soğulcak Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda, termal suyun içmece alanında dünyadaki en kaliteli termal kaynaklar arasında olduğunu vurgulayan firma yetkilileri, suyu şişeleyerek Avrupa pazarına sürme niyetinde olduklarını ifade etti.

TERMAL KIMLIĞI ÖNE ÇIKARACAĞIZ

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sanayi, hayvancılık ve tarım alanlarında önemli bir potansiyele sahip olan ilçelerini, önümüzdeki dönemde termal kimliğiyle de adından söz ettiren bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kahramankazan'da çıkan termal suyun, hali hazırda vatandaşın kullanımına açık bir termal hamamda ve belediye tarafından yapımı tamamlanarak özel sektör eliyle işletilmesi hedeflenen termal otelde bulunduğunu vurgulayan Oğuz, "Belediyemizin imkânları ile bitirilmiş bir termal otel var. Belediye olarak biz burayı daha profesyonel ve daha kaliteli bir hizmet verilebilmesi için özel sektör eliyle işletmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu noktada gelişmeler olacak" dedi.