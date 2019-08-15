Kore gazisiyle duygulandıran karşılaşma

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Turgut Altınok Türkiye'nin en uzun Dağ Kızağı Parkı'nın açılmasıyla birlikte hareketlenen Kartaltepe Kent Ormanını ziyareti sırasında Kore Gazisi Sıtkı Taşkın ile karşılaşarak elini öpüp hatırını sordu. Türk milletinin kahramanlığının dillere destan olduğunu vurgulayan Başkan Altınok Atatürk'ün "Bir Türk dünyaya bedeldir" sözünü hatırlatarak, "Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Doğmak için vatan lazım, vatan güzel... Ölmek için vatan lazım, vatan güzel... İstiklalimizin ve devletimizin kıymetini bilelim. Devletimiz kolay kurulmadı, kolay kurtulmadı. Devletimizin kitabında geçmişte de manda ve esaret yoktu, bugün de yok... Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ülkemizin jeopolitik önemi nedeniyle yine oyunlar büyük. Unutmayalım ki, sıkıntılarımızı birlik oldukça aşar ve refahımızı yükseltiriz. Devlet Euro, Dolar ve altınla satın alınamaz. Devletimiz, ilelebet payidar kalsın" dedi.