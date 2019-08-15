Mamak’ta yabancı tabela denetimi

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, ilçe genelinde Türkçe'nin korunması kanununa istinaden ve gelen ihbarları değerlendirerek, yabancı uyruklu kişiler tarafından açılan iş yerlerinde, yabancı tabela çalışma izni ve ruhsat denetimi düzenledi. Düzenlenen denetimlerde kanun gereği yüzde 25'inden fazlası yabancı dilde olan tabelalar tek tek sökülerek iş yeri sahipleri uyarıldı. Gelen şikayetler anında değerlendirilirken, yapılan denetimlerde tabelalar, çalışma izni ve iş yeri ruhsatı incelendi. Kanunlara uymayan iş yerleri hakkında da tespit tutanağı tutuldu ve bir daha Türkçe olmayan tabelaların asılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu.