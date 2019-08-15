Mor menekşeler sezonu Eskişehir’de açıyor

Keçiörengücü, 2013-2014 sezonunda TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselmişti. Başkent ekibi, 2014-2015 sezonundan bu yana aralıksız TFF 2. Lig'de mücadele ediyordu. TFF 2. Lig Beyaz Grubun şampiyonu olan başkent ekibi, küme düşmesi haftalar öncesinden belli olan Manisaspor'u Aktepe Stadında 5-0 mağlup ederek adını 1. Lig'e yazmayı başardı. Bu sezon Keçiörengücü futbolseverlerin karşısında nasıl bir performans sergileyecek. Şampiyon olabilecek mi? yoksa Lig'de ki yerini mi koruyacak. Keçiörengücü 19 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'da Yeni Eskişehir Stadyumu'nda ilk sınavını Eskişehirspor karşısında verecek.

SAHASINDA HİÇ YENILMEDI

Keçiörengücü 2018-19 sezonunda ligde çıktığı 34 maçta 23 galibiyet 7 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu maçlarda 69 gol atan mor menekşeler, kalesinde 24 gol gördü. Keçiörengücü sahasında oynadığı maçlarda ise yenilgi yüzü görmedi. SERISI 126 GÜN

SONRA BITTI

İlk dört haftalık bölümüne 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak sezona hayal kırıklığıyla başlayan Keçiörengücü, 5. haftada evinde oynadığı ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Eyüpspor maçıyla birlikte yükselişe geçerek, kırılması zor bir rekora imza attı. Eyüpspor beraberliğiyle yükselişe geçen Keçiörengücü, 126 gün yenilmeyerek, ligin 20. hafta maçında Gümüşhanespor deplasmanında 1-0 mağlup olarak yenilmezlik serisini sonlandırdı.

SADECE ÜÇ MAÇTA GOLÜ YOK

2018-19 sezonunda ligde oynadığı maçlarda taraftarının yüzünü güldüren mor menekşeler, ligin 30. haftasında Niğde Anadolu ve 34. hafta Manisaspor karşısında sezonun en farklı galibiyetlerini yaşadı. EN FAZLA PUANI TOPLADI

Türkiye profesyonel liglerinde mücadele eden tüm takımlar arasında bu sezon gösterdiği başarı ile Keçiörengücü, en yüksek puanı toplayan takım olma unvanını da elinde bulunduruyor. Keçiörengücü'nün geçen sezon 34 haftada topladığı 76 puana hiçbir takımın ulaşamaması mor menekşelere, yeni bir başarı unvanını da getirdi.

TAHA ILE YOLLAR AYRILDI

Geçtiğimiz sezon ligde gol kralı olan futbolcu Taha Balcı, 2008 yılında futbola Akçaabat Sebatsporda başladı. Keçiörengücü'nün santraforu ve TFF 2. Lig'in en golcü oyuncusu Balcı, attığı 21 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı. 2017-18 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Hatayspor ile şampiyonluk yaşayan Balcı, Manisaspor galibiyetiyle birlikte üst üste 2 sezonda da şampiyonluk yaşadı. Sezon başında Hatayspor'dan bedelsiz olarak gelen Balcı'nın 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Keçiörengücü'nde geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Balcı ile yollar ayrıldı.

Özbalta ile YOLA DEVAM 2017-18 sezonunun 2.devresinde takımın başına gelen Serkan Özbalta ile yeniden 3 yıllık sözleşme imzalandı. Takımda genel menajerlik görevini yürüten Özbalta daha sonra takımın başına teknik direktör olarak getirildi. Gösterdiği performans ve başarısından dolayı yönetim Özbalta ile yeniden 3 yıllık sözleşme imzaladı



YENİ TRANSFERLER YAPILDI

Yaptığı transferle hem ofansif hem de defansif anlamda kadrosunu güçlendiren Başkent ekibi, toplamda 10 transfer gerçekleştirdi. 11 futbolcuyla devam eden Keçiören 3 oyuncusunu da kiralık verdi. Kasımpaşa'nın alt yapısında yetişip A takıma yükselen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Bilal'i 1 yıllığına kiraladı. Adanaspor'dan 25 yaşındaki forvet oyuncusu Famoussa Kone ile 1+1 sözleşme imzalayan Keçiören, Giresunspor'da oynayan 28 yaşındaki defans oyuncusu Hüsamettin Tut'u renklerine bağladı. Kastamonu 1966 'dan 23 yaşındaki file bekçisi Muhammed Birkan Tetik'i 3 yıllığına alan mor menekşeler sırasıyla şu transferleri gerçekleştirdi: Cem Ekinci- Bodrum - 2 yıl İshak Çakmak- Bolu - 2 yıl Rıdvan Şimşek- Gazişehir - 2 yıl Samet Akaydın- Şanlıurfa - 2 yıl Soner Gönül- Bakspor - 3 yıl Boubacar Dialiba Diabang-1+1 3 İSİM KİRALIK GİTTİ

Batuhan Süer (Muğlaspor) Osman Keçelioğlu(Yozgatspor) Uğurcan Bekçi(Erzincanspor)