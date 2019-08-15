Temiz Keçiören seferberliği

BUGÜN NELER OLDU

su akıntısını, kötü kokuyu ve çöplerin etrafa dağılmasını önleyen yer altı çöp konteynırları Keçiören geneline yayılmaya devam ediyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören'in cadde ve sokaklarından ibadethanelerine kadar geniş bir alanda temizlik işlerine önem veriyoruz ve bu sayede ortaya tertemiz bir Keçiören çıkıyor" dedi. Keçiören Belediyesi temiz bir Keçiören için çalışmalarını aralıksız sürdürürken yer altı konteynırlarının sayısını da 194'e çıkardı. Yer altında bulunduğu için gereksiz alan kaplamasını da engelleyen konteynırlar, doluluk hacminin daha fazla olması nedeniyle çöp toplama maliyetlerini ciddi oranda düşürüyor.