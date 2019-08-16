Altınköy’de köy düğünü var

BUGÜN NELER OLDU

yıl öncesinin köy hayatını ziyaretçilerine yaşatmak amacıyla Altınköy Açık Hava Müzesi'nde temsili köy düğünü düzenlenecek. Altınköy Açık Hava Müzesi'nde, 17 Ağustos Cumartesi günü yapılacak geleneksel düğün, saat 11.00'de kız ve erkek evinin önüne, dualar eşliğinde Türk bayrağı asılmasıyla başlayacak. Tüm değerlerin eksiksiz olarak gerçekleştirileceği düğünde unutulmaya yüz tutmuş adetler yaşatılacak. Geleneklerin bir bir yerine getirileceği Altınköy'de, köy meydanında damat tıraşı yapılarak, çeyiz almaya çıkılacak. Damat ve arkadaşlarının topladığı odunlarla yapılan düğün yemeği de saat 14.00'te tüm misafirlere ücretsiz olarak ikram edilecek. Atalarımızdan kalan tüm örf ve adetleri gelecek nesillere aktarmanın hepimizin görevi olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altınköy'de yapılacak olan temsili düğün ile unutulan eski düğün ritüelleri de yaşatılacak. Çocuklar başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizi Cumartesi günü Altınköy'e bekliyoruz" ifadelerini kullandı.