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Anne, baba ve oğul toprağa verildi

Giriş Tarihi: 16.8.2019
Anne, baba ve oğul toprağa verildi
Ankara'da yaşayan Nihat ve Behice Kadıncıoğlu çifti ile oğulları Oğuzhan, Beyler Barajı'na dün pikniğe gitti. Kastamonu'nun Devrekani ilçesi Beyler Barajı'nda balık tutarken göle düşen genç ile onu kurtarmak isterken boğulan anne ve babanın cenazeleri, başkentte toprağa verildi. Oğuzhan Kadıncıoğlu (20) ile çocuklarını kurtarmak amacıyla girdikleri suda boğulan baba Nihat (46) ve anne Behice'nin (42) cenazeleri, Karşıyaka Mezarlığı Camisi'ne getirildi, öğlen kılınan cenaze namazından sonra defnedildi.
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Anne, baba ve oğul toprağa verildi
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