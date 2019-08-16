Bakspor’un ilk konuğu Şanlıurfaspor

Geçtiğimiz sezonda 41 puanla ligi 12. sırada bitiren başkent ekibi bu sezon beyaz grupta mücadele edecek. 1 Eylül'de evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak olan BAKspor'un başarı grafiği nasıl olacak? İçerde ve dışarıda oynadıkları maçlarda istikrarsız bir görüntü sergileyen BAKspor'un yaptığı yeni transferler takıma puan ya da puanlar kazandıracak mı? Eski adı ile Bugsaşspor olan ve geçen sezonda adını değiştirerek BAKspor yapan Ankara temsilcisi geçen sezon Kırmızı grupta yer almıştı. 41 puan ile küme düşmekten son haftalarda kurtulan ekibin genç ve dinamik kadrosu göze çarpıyor. Aldıkları oyuncularla genç oyunculara önem verdiklerini gösteren başkent ekibi oldukça iddialı bir tablo çizdi. TFF 2. Lig Beyaz0 Grup'ta mücadele eden kulüp, spor alanına 1984 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu olan EGO Spor Kulübü adı ile gelmişti. Kulüp, daha sonra ismini Bugsaşspor olarak değiştirmişti. 2012-2013 sezonunda bir kez daha isim değişikliğine gidip, Polatlı Bugsaşspor adını alan kulüp, bir sezon sonra tekrar Bugsaşspor adına döndü. Başkent ekibi adını son kez Başkent Akademi Spor Kulübü (BAK) olarak değiştirdi.

MARANGOZ'UN 4. SEZONU

Teknik ekipte, Bora Marangoz yönetiminde yardımcı antrenör Alper Gülter, Kaleci Antrenörü Kazım Konak ve atletik performans antrenörü Volkan Arat bulunuyor. Başarılı ve istikrarlı bir şekilde 4 sezon geçiren Bora Marangoz, 2015-16 sezonunda BAKspor'a geldi. Osmanlıspor altyapısında 16 ve 21 takımlarının antrenörlüğünü yapan Marangoz BAKspor'da başarılı bir 4 sezon geçirdi. 41 PUAN TOPLADI

Geçtiğimiz sezon evinde oynadığı 17 maçta 4 galibiyet 8 beraberlik 5 mağlubiyet ile 26 puan toplayan ekip deplasmanda ise 17 maçta 5 galibiyet 6 beraberlik 6 mağlubiyetle 21 puan topladı.

GENÇLERE ÖNEM VERİLİYOR

2018-2019 sezonu, iyi bir grafikle geçiren Bora Marangoz ve ekibi yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz'da start verdi. Takımın genç ve dinamik oyunculardan oluştuğunu söyleyen Marangoz, "Geçen sezon genç bir kadro yapısı ile verimli bir sezon geçirdik. Burada en önemli pay sahibi Başkanımız Abdülkadir Dişçi'nin genç jenerasyona önem vermesi oldu. Bu sezonda geçen sezon gibi performans seviyesi yüksek, taktik ve teknik anlayışa uygun bir takım görüntüsü vermeyi planlıyoruz. Takımımızda bulunan genç oyuncuları üst liglere uygun hale getirip oralarda oynatmayı düşündüğümüz bir süreç geçireceğiz. Buna geçen sezondan örnek Soner Gönül oldu. Başkanımız oyuncumuzu Keçiörengücü'ne verdi" diye konuştu.