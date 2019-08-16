Başkentin en renkli okulları

BUGÜN NELER OLDU

BüyükşehırBelediyesi Aile Yaşam Merkezleri bünyesindeki çocuk kulüpleri ve gençlik merkezlerinde açılan yaz okullarına Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor. Yaz tatilini Ankara'da geçiren çocuklar ve gençler yaz okulları sayesinde hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de eğitici faaliyetlerde bulunarak, gelişimlerine katkı sağlıyor. Eğitsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanda birbirinden renkli branşların yer aldığı yaz okullarında; ingilizce, matematik ve bilgisayar dersleri, satranç, langırt, bilardo oyunları, kick-boks, karate, yüzme, halk oyunları, Kur'an kursları, resim ve origami kursları yer alıyor. Ücretsiz olarak açılan yaz okullarına gelen öğrenciler bu hizmetten son derece memnun, aileleri de çocuklarının güvenli bir ortamda yaz tatilini geçirmelerinden dolayı mutlu olduklarını ifade ediyor.