Bir gecede 9 mahalle gezdi

BUGÜN NELER OLDU

PARKve sokaklarda hem temizlik denetimi yapan hem de vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını da kutlayan Başkan Turgut Altınok akşam saatlerinde başladığı mahalle gezmelerini sabah 05.30'a kadar sürdürdü. Altınok, Yayla, Şehit Kubilay, Esertepe, Atapark, Kuşcağız, Etlik, Ufuktepe, Ovacık, İncirli mahallelerini adım adım gezdi. Altınok, yine sabah saatlerine kadar 9 mahalle ve sokaklarında vatandaşlarla buluştu. Başkan Altınok, "Makamda oturarak olmaz, yürüyerek, hissederek, vatandaşla iç içe olarak, dinleyerek huzur, güven ve hizmet olur" ifadelerini kullandı. Vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdiği Altınok, "Bizde 24 saat çalışma esastır" İnceleme gezisi esnasında Ovacık'a ayrı bir parantez açan Başkan Altınok, "Ovacık yeni proje ve ağaçlandırma çalışmalarımızla Ankara'nın akciğeri olacak" diye konuştu.