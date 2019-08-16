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Bir gecede 9 mahalle gezdi

Göreve geldiği ilk andan itibaren ilçeyi adım adım gezen Keçiören Belediye Başkanı bir gecede 9 mahalle gezdi. Altınok, “Bizde 24 saat çalışmak esastır” diye konuştu

Giriş Tarihi: 16.8.2019
Bir gecede 9 mahalle gezdi
PARK ve sokaklarda hem temizlik denetimi yapan hem de vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını da kutlayan Başkan Turgut Altınok akşam saatlerinde başladığı mahalle gezmelerini sabah 05.30'a kadar sürdürdü. Altınok, Yayla, Şehit Kubilay, Esertepe, Atapark, Kuşcağız, Etlik, Ufuktepe, Ovacık, İncirli mahallelerini adım adım gezdi. Altınok, yine sabah saatlerine kadar 9 mahalle ve sokaklarında vatandaşlarla buluştu. Başkan Altınok, "Makamda oturarak olmaz, yürüyerek, hissederek, vatandaşla iç içe olarak, dinleyerek huzur, güven ve hizmet olur" ifadelerini kullandı. Vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdiği Altınok, "Bizde 24 saat çalışma esastır" İnceleme gezisi esnasında Ovacık'a ayrı bir parantez açan Başkan Altınok, "Ovacık yeni proje ve ağaçlandırma çalışmalarımızla Ankara'nın akciğeri olacak" diye konuştu.
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Bir gecede 9 mahalle gezdi
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