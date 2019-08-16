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Mamak’ta nostalji akşamlarına devam

Giriş Tarihi: 16.8.2019
Mamak’ta nostalji akşamlarına devam
MAMAK Belediyesi' nin düzenlediği "Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması" etkinlikleri devam ediyor. Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması etkinliğinin bu seferki durağı ise Akdere Muhtarlık önü oldu. Eğlence ve keyfin bir arada olduğu etkinliğe Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve çok sayıda vatandaş katıldı.Etkinliklerde, hem nostaljinin yaşandığını hem de herkesin birlik ve beraberlik içinde bir akşam geçirdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Geceye aileleriyle katılarak renk katan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Çocuklar için animasyon, illüzyon ve çeşitli yarışmalar ile başlayan etkinlik, "Kurtlar Vadisi Vatan" filmi gösterimi ile devam etti. Program sonunda Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin instagram hesabını takip eden iki kişiye de bisiklet hediye edildi.
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Mamak’ta nostalji akşamlarına devam
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