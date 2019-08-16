Şehirlerde sokaklar şimdi daha huzurlu

Polisler ile birlikte mahallelerde asayişin sağlanması için görev alan bekçiler başkentte de suçlulara göz açtırmıyor. Türkiye genelinde 2019'un ilk altı ayında mal varlığına karşı işlenen suçların yüzde 10 azalmasını sağlayan bekçiler Pursaklar ve Altındağ ilçelerinde ise suç oranlarını yüzde 50-60'lar civarında düşürdü. Geceleri 22.00 ile 06.00 saatleri arasında yaya devriye göreviyle suçun önlenmesi, şüphelilerin yakalanması ve asayişin sağlanması için etkin bir şekilde görev yapan bekçiler tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da suçluların korkulu rüyası oldu. SABAH gazetesi olarak biz de başkentin Çinçin gibi suç oranı yüksek ve en eski yerleşim bölgelerinden Altındağ ve 'tebessüm şehri' Pursaklar'da bekçilerle görev başında zaman geçirerek suçla mücadele yöntemleri ve yaşadıklarını dinledik. İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Burak Bilir, " Bizim daha çok Çinçin bölgesinde sorunlar vardı. Şimdi iki bekçi arkadaş sayesinde insanlar rahat bir şekilde gezebiliyorlar. Altındağ'da son bir haftada evden hırsızlık olayı yalnızca 3 tane. Önceki yıllara göre suçta ciddi azalma var" dedi.

DÜDÜKLE "BURADAYIZ" DİYORUZ

Altındağ'ın Önder mahallesinde bekçi olarak görev yapan Ali Gökkaya, "Önleyici bekçi olarak görev yapmaktayız. Geceleri düdük çalarak orada olduğumuzu belli ediyoruz. Vatandaş ilk başladığımızda bekçilerin yetkilerini tam bilmiyordu. Ancak şimdi kimlik sorma, üst ve araç araması yapma gibi yetkilerimiz olduğunu daha iyi biliyorlar. Vatandaşların iyi ki varsınız demeye başladığını duyuyoruz artık" dedi. Halkla içiçe oldukları için nerede uyuşturucu satıldığını, köşe başlarında çıkabilecek olayları önceden tahmin edebildiklerini anlatan Gökkaya, rapor düzenleyerek polislerin o bölgede daha etkin mücadele verebilmelerine katkı sunduklarını anlattı. Çinçin Mahallesi'nde görevli bekçi Serhat Bilici ise, 2018'de göreve başladığını belirterek, "İlk başladığımızda vatandaş

yetki alanlarımız konusunda yeteri kadar bilgi sahibi değildi. Ancak şimdi yetkilerimizi kabul ettikleri gibi artık suçları kendileri bize ihbar etmeye başladılar. Vatandaş bize yardımcı olmaya başladı. Örneğin iki araç çalan bir şahsı yakalamamız için mahalledeki motosikleti olan bir kişi beni motoruna alarak hırsızlara yetişip yakalamamıza yardımcı oldu. Biz de görev yaptığımız mahalledeki insanlarla artık aile oluyoruz. Çocukları marketlere götürerek yiyecek aldığımız bile oluyor. Vatandaş artık bizleri aile ferdi olarak görüyor" diye konuştu. Öte yandan görev yaptıkları bölgelerde suça karışma

potansiyeli olan kişilerin de kendilerini gördükleri anda tedirgin olduklarını anlatan Bilici, "Bu nedenle suçlular artık kafasını bile dışarıya çıkaramıyor" dedi. Pursaklar Yunus Emre Mahallesi'nde görevli bekçi Ramazan Altınışık, görevlerini ifa ettikleri saatlerde kamu kurum kuruluşlarında görev yapan özel güvenliklerle, benzin istasyonlarında çalışan gece personeli ve inşaatlarda görevli gece bekçileri ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, "Sorun yaşanması muhtemel iş yerleri ile sürekli iletişim halindeyiz. Herhangi bir şüpheli durumda bize doğrudan ulaşabiliyorlar. Bu nedenle suça daha çabuk müdahale edebiliyoruz" dedi. Pursaklar Çarşı Mahallesi'nde görevli bekçi Gökhan Çetin, ilk göreve başladıkları zamanlarda vatandaşın kendilerini özel güvenlik ile karıştırdıklarını ancak artık bekçi bilincinin vatandaşta oluştuğunu söyledi.



İNSANLAR ARTIK GECE DE RAHAT RAHAT GEZİYOR

Altındağ? İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Burak Bilir: Biz bu arkadaşlarımızı görev yerlerine yerleştirirken suç oranlarına göre yerleştirdik. Buralarda yüzde 50-60 bazı yerlerde yüzde 70'ler oranında suçta azalma var. Özellikle evden hırsızlıkta ve uyuşturucu satıcılarında ciddi azalma var. Önceden bazı arka sokaklara giremezdiniz, şimdi gece insanlar ailesini alıp rahat rahat parklarda bahçelerde geziyorlar.



HIRSIZLIK OLAYLARI CİDDİ ORANDA DÜŞTÜ

Pursaklar ilçe Emniyet Müdürü Bülent Albayrak: Suç oranlarında yaklaşık yüzde 40'lar düzeyinde bir düşüş oldu. Özellikle hırsızlık olaylarında ciddi azalma var. Görev alanımız olan özellikle Sirkeli bölgesinde hobi evleri mevcut. Bunlar hafta sonları gelinen evler, yaz dönemi piknik amacıyla kullanılan evler. Bu bölgelerdeki hırsızlık ve merkezdeki iş yerlerinden hırsızlık olayları ciddi oranda düştü. Yaya olarak görev yaptıkları için vatandaş, esnaf ve muhtar gibi çok sayıda kişi ile yakın diyalog kurabiliyorlar.