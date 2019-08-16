Yaralı ebabile hayat dokunuşu

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, yaralı halde bulunan bir ebabili tedavi ederek yaşama döndürdü. Tedavisinin ardından eski sağlığına kavuşan ebabil, doğaya salınmak üzere yetkilileri teslim edildi. Sokaktaki can dostlarımız ve yabani hayvanlar konusunda yaptığı çalışmalarla Türkiye'ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, yaralı halde bulunan bir ebabili yaşama döndürdü. Doğada yaralı halde bulunan ebabil, Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada veterinerler tarafından tedavi edilen ebabil yaşama tutundu. Yaralı ebabil yapılan tedavisinin ardından bir süre daha gözlem altında tutularak eski sağlığına kavuştu. Ebabil daha sonra doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

YABAN HAYATINA KATKI

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı her zaman duyarlı olduklarını belirterek, "Onlar bizim yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımız. Dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Oğuz, Kahramankazan Belediyesi'nin uluslararası standartlarda hizmet kalitesine sahip olan bir Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni bünyesinde barındırdığını belirterek, "Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve diğer birimleriyle tam donanımlı olan merkezimizde, konusunda uzman veteriner ve uzmanlar görev yapıyor. Tüm bakım ve tedavi işlemlerinin yapıldığı polikliniklerin bulunduğu merkezde, kuduz ve karma başta olmak üzere tüm aşıları yapılıyor. Merkezimiz ayrıca, ilçenin coğrafi yapısı gereği yaban hayatına da katkı sunuyor. Yaralanan ya da bakıma muhtaç halde bulunan yabani hayvanlar da merkezde özenle tedavi ediliyor" diye konuştu.