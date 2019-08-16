Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Yüzmek için nehre giren genç boğulmaktan kurtarıldı

Yüzmek için nehre giren genç boğulmaktan kurtarıldı

Giriş Tarihi: 16.8.2019
Yüzmek için nehre giren genç boğulmaktan kurtarıldı
Kırıkkale'de yüzmek için nehre giren bir genç, dalgıçlar tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri'ndeki Adalar bölgesinde yüzmek için suya giren Afganistan uyruklu Sayed Rohullah (34) akıntıya kapıldı. Daha sonra tutunduğu ağaç dalında kurtarılmayı bekledi. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ile Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerine haber verdi. Dalgıçlar, tekne ile gencin yanına giderek suyun içinden kurtarıp karaya çıkarttı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüzmek için nehre giren genç boğulmaktan kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN