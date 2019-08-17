5 yıl sonra ilk sefer

BUGÜN NELER OLDU

Ankara-Tahran?arası tren seferleri, 5 yıl sonra yeniden başladı. Ankara Garı'ndan yola çıkan ve İran'ın Tahran kentine 57 saatte ulaşacak olan 188 yolcu kapasiteli trenin yolcuları, 25 saatlik keyifli bir yolculuğun ardından önce Bitlis'in Tatvan ilçesine oradan da feribotla, Van'a ulaştı. Akşam saatlerinde Van İskele Garı'na feribotla gelen İranlı yolcular AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Altuğ ve partililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Trans Asya Ekspresi, 7 Ağustos'ta Tahran'dan hareket etti. İki günlük yolculuğun ardından Ankara'ya ulaştı. Aynı tren dün Ankara'dan, Tahran'a uzanan ilk seferini gerçekleştirmek üzere hareket etti. Van'ın Tuşba ilçesinde mola veren yolcular, İskele Garı'ndan tekrar trene binerek Tahran'a doğru yola çıktı. Trenin haftada bir gün sefer yapacağı belirtildi. Yolcuları karşılayan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, "Tren yolcularımızı, Türkiyemizin son noktası olan İran sınırındaki kentimizde ağırlamak istedik. Çiçeklerle ve Vanımızın görsel kataloglarıyla kendilerini ağırlayıp bundan sonraki yolculukları için hayırlı yolculuklar temennisinde bulunduk" dedi.