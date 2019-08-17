Altındağ’a 8 yeni park

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24 parkı baştan aşağı yenileyen Altındağ Belediyesi, şimdi de ilçeye 8 yeni park kazandıracak. Battalgazi, Beşikkaya, Doğantepe, Gültepe, Önder ve Örnek'te yapılacak olan parkların toplam büyüklüğü ise 22 bin 554 metrekare olacak. Altındağ'ı Ankara'ın en yeşil ilçesi yapmak için çalışan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatıyla; Battalgazi, Beşikkaya, Doğantepe, Gültepe, Önder ve Örnek mahallelerine 8 yeni park yapılacak. Toplam 22 bin 554 metrekare alana kurulacak olan 8 parkın içerisinde büyüklüklerine göre; spor aletleri, futbol sahaları, basketbol sahaları, koşu yolları, çocuk oyun alanları, kamelyalar ve banklar yer alacak. İlçedeki 24 parkı baştan aşağı yenileyerek eksikliklerini tamamlayan Altındağ Belediyesi, yapılacak 8 parkla birlikte mahallelerin çehresini de değiştirecek. Altındağlıların aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirebileceği parklar, oluşturulacak spor alanlarıyla da mahallelileri sağlıklı yaşama teşvik edecek.