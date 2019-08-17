Ankara Çay’ı temizlendi

BUGÜN NELER OLDU

, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate almadı, kestikleri hayvanların atıklarını Ankara Çayı'na attıkları ortaya çıktı. Kurban Bayramı öncesi ASKİ Genel Müdürlüğü su ve dere yataklarına kurban atığı atılmaması yönünde uyarılarda bulundu. Buna rağmen hayvan atıkları vatandaşlar tarafından Ankara Çayı'na atıldı. Başkentlilerin ihbarları üzerine harekete geçen ASKİ ekipleri, kötü kokuya ve çevre kirliliğine neden olan kurban atıklarını gün boyu yaptığı çalışma sonrası temizledi. Toplum sağlığını tehdit eden ve su kaynaklarına zarar veren kurban atıkları ve çöpler, ASKİ Keçiören Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından iş makineleriyle temizlendi. Tarihi Akköprü üzerinde Ankara Çayı'na atılan atıkları yoğun bir çalışma sonrası toplayan ASKİ ekipleri, bu atıkları Atık Bertaraf Tesisleri'ne götürdü. ASKİ yetkilileri, kurban atıklarının su kaynaklarını kirlettiği ve haşerelerin çoğalmasına neden olduğu uyarısında bulundu, hayvan kesiminde tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen, kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişilerin tespiti halinde ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre Zabıta ekipleri tarafından 153 TL idari para cezası uygulanıyor.