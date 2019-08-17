Badmintonda madalya yağmuru

12-15 Ağustos tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofya şehrinde düzenlenen ve 340 sporcunun mücadele ettiği Badminton Şampiyonası sona erdi. Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Bulgar rakibini, Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ise Kanadalı rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldular. Millilerde Aliye Demirbağ yarı finalde Bulgar rakibine 2-1 yenilerek tek bayanlar kategorisini üçüncü olarak tamamladı. Karışık çiftler kategorisinde ise Zehra Erdem/Emre Sönmez çifti yarı finalde Kanadalı rakiplerine yenilerek üçüncü oldular. Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik yaptığı açıklamada, "Bizlere bayrağımızı ve ülkemizi temsil etme imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na badminton camiası adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bize gösterilen ilginin karşılığını madalyalarla vermeye çalıştık" dedi.

DÜNYA ŞAMPİYONASI IÇIN GERİ SAYIM BAŞLADI

Badmintonda Total BWF Dünya Şampiyonası 19-25 Ağustos tarihleri arasında İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleşecek. Dünya klasmanı doğrultusunda 384 sporcunun davet edildiği şampiyonaya Türkiye, tek bayanlar kategorisinde Neslihan Yiğit ve Aliye Demirbağ, tek erkekler kategorisinde Emre Lale ve çift bayanlar kategorisinde Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci ile katılacak. Sporcularımız hedeflerinin ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek ve madalya olduğunu söylediler.