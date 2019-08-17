Kızılcahamam’da yaz konserleri başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Kızılcahamam Belediyesi tarafından organize edilen Ulusal Yöresel Yemek Yarışması etkinliklerinin akşamında düzenlenecek konserlerde 23 Ağustos 2019 Cuma akşamı Ömer Faruk Bostan ve 24 Ağustos 2019 Cumartesi akşamı Vatan Kokan Türküler Konseri'nde Umut Sülünoğlu, Uğur Önür ve Mustafa Arı sahne alacaklar. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 23-24-25 Ağustos tarihinde 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek olan yemek yarışması ve konser etkinliklerine tüm Kızılcahamam halkını ve misafirleri davet etti.