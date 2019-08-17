Maganda kurşunu can aldı

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Kırşehir'dekatıldığı sünnet düğününde maganda kurşunu isabet eden genç yaşamını yitirdi. Kırşehir'in merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf köyünde dün akşam saatlerinde sünnet düğününde halay çektiği sırada başına maganda kurşunu isabet eden Gamze Boynuince (21), yaşamını yitirdi. Yaz tatili için Belçika'dan Kırşehir'e gelen Gamze Boynuince, babası Rahmi Boynuince ile birlikte köy muhtarı Bayram Zengin'in oğlu için düzenlenen sünnet düğününe katıldı. Düğün sırasında bazı kişiler havaya ateş açtı. Halay çeken Gamze Boynuince'nin başına kurşun isabet etti. Yere yığılan Boynuince, kanlar içinde kaldı. Düğündekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Boynuince'nin cansız bedeni Kırşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 2 kişi gözaltına alındı.