Osmanlı sahne alıyor

TFF 1. Lig'de mücadele eden Osmanlıspor, sezonu bugün sahasında oynayacağı Boluspor maçıyla açıyor. Osmanlı Stadı'nda bugün saat 21.45'de oynanacak karşılaşmayı Hakem Yiğit Arslan yönetecek. Geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik çizen ve şampiyonluğu kıl payı kaçıran Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep ile play-off maçında karşılaşmış, ancak turu geçemeyerek finale kalamamıştı. Ligi 62 puanla 4. sırada bitiren Başkent ekibi bu sezon oynayacağı ilk maçların sonuçlarına göre transfer yapmayı düşünüyor. Transfer dönemi ise 2 Eylül'de sona eriyor.

KADRO GENÇLERDEN KURULDU

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek genç ve yetenekli bir kadroyla lige en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade etti. Yönetimle ortak görüş doğrultusunda maliyeti yüksek ve sözleşmesi sona eren oyuncularla yollarını ayırdıklarına vurgu yapan genç teknik adam, "Kadromuz gençlerden kurulu ve hepsi birbirinden yetenekli ve karakterli oyuncular" dedi