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Pursaklar bayramda tam not aldı

, ’nda sağladığı modern kurban satış ve kesim alanı ile vatandaşların takdirini kazandı

Giriş Tarihi: 17.8.2019
Pursaklar bayramda tam not aldı
Kokusuz, hijyenik modern kesim üniteleri, sıra bekletmeyen randevu sistemi, otopark, cafe ve mescidiyle Pursaklar Belediyesi, vatandaşlara hijyenik bir ortamda coşkulu ve keyifli bir bayram yaşattı. Kurban Bayramı'nda koordineli olarak çalışan ekipler vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesini sağladı. Pursaklar Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ekipleri kurban satış ve kesimhanesinde hazır bulundu.1000 araçlık otopark ile trafiğin düzenli akışı sağlanırken kesim alanları ve çevresi, 24 saat kamera sistemi ile takip edildi. Bayram namazı sonrası başlayan kurban kesimleri ise verilen sıra numaralarına göre başladı. Kurbanları kesilen vatandaşlara kavurma ve çay ikram edildi. Kesim tesisine gelemeyen vatandaşlar için seyret.pursaklar.bel.tr adresinden kurban kesimi canlı olarak izletildi. Kesimi biten vatandaşlar özel araçlar ile etlerini sağlıklı bir şekilde taşıma işlemini gerçekleştirdi. Saat 15:00 itibari ile Kurban kesim işlemlerinin bitmesinin ardından belediye ekipleri tarafından çevre temizliği yapıldı. Pursaklar Belediyesi'nin kurban satış ve kesim alanları hijyenik ortamı, kaliteli hizmeti ile ilçe dışından da pek çok vatandaşın ilk tercihi oldu. Pursaklar dışından geldiklerini belirten vatandaşlar, "Pursaklar'da kurban kesim alanında her şey çok daha iyi, düzenli ve daha güzel. Burada insanın halinden anlıyorlar ve ona göre hizmet veriyorlar. Bu güzel hizmetlerden dolayı Pursaklar'a taşınmayı düşünüyoruz. Yapılan hizmetlerden dolayı Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e teşekkür ediyoruz" dedi.

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Pursaklar bayramda tam not aldı
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