Türkiye arama-kurtarmada gelişme kat etti

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Kurtarma Derneği (AKUT) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Ekip Lideri Murat Boz, 17 Ağustos'taki Marmara Depremi'nin 20. yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Boz, Marmara Depremi'nde AKUT'un yüzlerce kişinin hayatını kurtardığını ve sonrasında da arama kurtarma konusunda kamu ve sivil toplum kuruluşlarına öncülük ettiğini belirtti. Türkiye'nin arama kurtarmada son yıllarda gelişme kat ettiğini vurgulayan Boz, "17 Ağustos depreminin üzerinden 20 yıl geçti ama halkımız depremler konusunda bilinçlendirilmeye çalışılsa da halen daha gerektiği kadar önlem almıyor ve afetler konusunda gerekli hazırlıkları yapmıyor; kendilerini, ailelerini, toplumu bilinçlendirmiyor" ifadelerini kullandı. Boz, AKUT tarafından yaptırılan araştırmanın, vatandaşların olası bir afete ilişkin herhangi bir hazırlığı bulunmadığını ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye'de insanların yüzde 63'ünün depremden korktuğunu, bu korkuyu yangın, sel ve su taşkınlarının takip ettiğini belirten Boz, "Araştırma hala daha toplumumuzun yüzde 55'inin depremlere hazırlık için çalışma yapmadığını ve bu eksikliğini tamamlamaya çalışmadığını ortaya koyuyor." diye konuştu. Boz, depremi yaşamayan insanların, bu doğal afetten gerçekten korkmadığını ve önlem almadığını vurguladı. Afet bilinçlendirme eğitimlerinin önemine işaret eden Boz, AKUT'un eğitimler verdiğinin altını çizdi. Boz, olası deprem risklerinin devam ettiğini ifade ederek, "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ndeki Prof. Haluk Özener'in de söylediği gibi bölgede 7,2 şiddetinde bir deprem de yaşanabilir, tabii bunun gününü tahmin etmek zor ama önünde sonunda Kuzey Anadolu fay hattında böyle bir deprem yaşanacak. Bizler, depremden korkmamalıyız ama hem ailemizde hem mahallemizde hem de yaşadığımız bölgede depremle ilgili her türlü hazırlığı yapmalıyız." dedi.