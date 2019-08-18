Ankara tarihine ışık tutan rehber

BUGÜN NELER OLDU

İsvıçrelıbilim insanı ve araştırmacı Ernest Mamboury tarafından 1933'te kaleme alınan Ankara Gezi Rehberi, başkentin 86 yıl öncesine ışık tutuyor. Ankara'ya ilişkin bilgilerin yer aldığı rehber, şehrin binlerce yıllık tarihi ve kültürel değerlerini de ortaya koyuyor. Cumhuriyet'in ilanının ardından kentin geçirdiği büyük değişime işaret edilen rehberde, şu ifadeler yer alıyor: "Bir sihirli görünmez el, her şeyi değiştirdi. Gardaki 40 bin metrekarelik bataklık alan kurutuldu ve sıtma hastalığı yok oldu. Yenişehir, Cebeci, Çankaya, Çankırı Kapı, Gar yakınlarında birçok semt oluştu" . Yeni inşa edilen binaların, meydanların, yolların ve bahçelerin fotoğraflarına yer verilen rehberde, 1836'da Prusya Krallığı'ndan bir subayın çizdiği şehir haritası da dikkati çekiyor.