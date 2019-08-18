Bağımlılığa karşı farkındalık eğitimi

Gençlık ve Spor Bakanlığı, gençlerin başta madde bağımlılığı olmak üzere tüm bağımlılıklardan ve zararlı alışkanlıklardan korunması, farkındalık oluşturulması için etkin rol üstleniyor. Bakanlık, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiği seminer ve eğitimlerin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarına verdiği maddi destekle, gençleri uyuşturucuya karşı bilinçlendirme konusunda aktif rol oynuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz, gençlerimizi bağımlılığın hiçbir türüne teslim etmeyeceğiz, bu kırmızı çizgimizdir" diye konuştu.

5.5 MİLYON KİŞİYE ULAŞILDI

Son 5 yılda Gençlik Merkezleri, Gençlik Kampları, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarındaki gençler ile Sporcu Eğitim Merkezleri ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerindeki sporcu ve antrenörlerin yer aldığı toplam 5 milyon 420 bin 714 kişiye "Farkındalık Eğitimi" verildi. Bakanlıkta görevli, Gençlik Merkezi Müdürü, Gençlik Lideri, Kamp Lideri, Antrenör ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünde Sosyal Çalışmacı, Psikologlardan oluşan toplam 6 bin 351 personel ise Eğiticilerin Eğitimi'ne tabi tutuldu.

237 PROJEYE MADDİ DESTEK

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile yapılan protokol kapsamında 8 Tematik Gençlik Kampında bin 440 gence yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Tematik Kampı" düzenlendi. Sivil Toplum Kuruluşları'na verilen maddi desteklerle Türkiye'nin 7 bölgesindeki pek çok ilde gerçekleştirilen projelerle gençler, madde, alkol, sigara, teknoloji bağımlılığına ve bunun toplumsal yönden oluşturduğu yıkımlara karşı bilinçlendiriliyor. Madde Bağımlılığıyla Mücadele Projeleri başlığında 2012-2018 yıllarında toplam 237 projeye 19 milyon 617 bin TL destek verildi.