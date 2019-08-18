Hayalindeki karavanı sanayide yaptı

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Ankara'da?yaşayan ve karavanda yaşama hayali kuran Gözde Gürer (37), kendi çizdiği projeyle 20 yıldır karavan üreten bir ustanın kapısını çaldı. Usta ile 4 ay boyunca çalışan Gürer, en ince detaya kadar titizlikle uğraştıktan sonra hayal ettiği karavana kavuştu. Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan ve özel bir şirkette çalışan Gözde Gürer, gündüzleri yoğun ofis ortamında geceleri ise sanayideki atölyede mesai yaparak hayalini gerçekleştirdi. Gözde Gürer, aynı zamanda karavandaki yaşamını sokağa da taşıdı. Karavanın önünde iki şezlong, bir masa, bir hasır üzerinde minderler ve mini sehpa ile bir de açık hava sineması oluşturdu. Geceleri güneş enerjisinden ürettiği elektrikle aydınlattığı karavanı görenlerin ilgiyle yanına geldiği, fotoğraf çektirmek istediklerini belirten Gözde Gürer, kendini 'Yeni nesil karavancı' olarak tanımladı. Hayalindeki karavanı yapmak için önce bir araştırma aşaması geçirdiğini söyleyen Gözde Gürer, "En ince ayrıntıya kadar düşünerek 2 haftada projeyi çizdim. Sonra bunu nerede hayata geçirebilirim diye düşündüm. En zor aşama buydu. Ankara sanayide 20 yıllık bir karavan imalatçısının kapısını çaldım ve 4 ayda hayalimi gerçekleştirdim" dedi.