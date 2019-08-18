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Hedef 3 puan

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Atik, “Geçen sene yaşadığımız sıkıntıların tekrar etmemesi için sezona galibiyetle ve moralli başlamak istiyoruz. Bunun için 3 puan çok önemli” dedi

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2019
Hedef 3 puan

A nkaragücü, Süper Lig'de 2019- 20 Cemil Usta sezonunun ilk haftasında bu akşam Konyaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi Yakup Özhan olurken, VAR Hakemi ise Özgür Yankaya olacak.

GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLSUN
Sarı-lacivertli takımın teknik direktör Aykan Atik, rakiplerinin gücünü bildiklerini ancak sahaya 3 puan için çıkacaklarını söyledi. Atik, "Geçen sene taraftarımız takım düşecek mi kalacak mı diye büyük sıkıntı yaşadı. Aynı şeyin bu sezon tekrar etmesini istemiyoruz. İlk haftadan güzel bir başlangıç yaparak sorunsuz bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. Galibiyet ve 3 puan moralli başlamak için önemli" ifadelerini kullundı.

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