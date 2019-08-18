İbrahim emet Halkbank’ta

VOLEYBOL Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, orta oyuncu İbrahim Emet'i transfer etti. Başkent kulübünden yapılan açıklamada 1986 doğumlu, 2,10 metre boyundaki İbrahim'in transferiyle orta oyuncu rotasyonunun güçlendirildiği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen İbrahim Emet, "Halkbank'ın vizyonu Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da biliniyor. Hedef zirve" diye konuştu.

3 KULVARDA SAVAŞACAĞIZ

Deneyim ve birikimiyle takıma katkı vermek istediğini aktaran İbrahim, "Türkiye'nin en başarılı, Avrupa'nın da gözde takımının formasını giymek bana onur verecek. Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımımız bu süreçte her oyuncunun yetenek, mücadele azmi ve katkısına ihtiyaç duyacaktır. Takım kimyamızın bu mücadeleyi verecek vasıflarda olduğunu düşünüyorum. Son söz olarak, Halkbank formasını giymemi sağlayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.