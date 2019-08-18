Kızılcahamam ormanları incelendi

BUGÜN NELER OLDU

Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Orman işletme Müdürü Mehmet Pınar, İşletme şefleri ve diğer çalışanlar ile birlikte Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan ışık yangın gözetleme kulesinde incelemelerde bulundular. Ziyarette Orman İşletme Müdürü Mehmet Pınar, tarafından orman yangınları için alınan önlemler, ekipmanların durumunu, ışık gözetleme kulesinin yangınlarda ve gözetlemedeki fonksiyonu gibi ormancılık kanunları hakkında bilgiler verdi. Işık gözetleme kulesinde görevli personellerle görüşen Kaymakam Yıldız ve Başkan Acar, ormanlardaki gözümüz niteliğindeki öneme sahip olan kulelerin önemini vurguladıktan sonra teşekkür ederek ayrıldılar.