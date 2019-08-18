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Mahsur kalan köpek ve atmacayı itfaiye kurtardı

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Çankırı'da menfeze düşen köpek ve jeneratörde mahsur kalan atmaca itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ankara Caddesi'nde bir köpeğin menfeze düştüğü ihbarı üzerine Çankırı Belediyesi İtfaiye ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, köpeğin yaklaşık 2 metre derinliğindeki menfezde çamura saplandığını tespit etti. Ekipler, mahsur kaldığı yerden çıkarttıkları köpeği Çankırı Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim etti. Buğday Pazarı Mahallesi'ndeki Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Mekezi'nin jeneratörüne de bir atmacanın sıkıştığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye giderek kuşu sıkıştığı yerden kurtardı.
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Mahsur kalan köpek ve atmacayı itfaiye kurtardı
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